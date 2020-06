மாநில செய்திகள்

சாத்தான்குளம் வியாபாரிகள் மரணம்: வழக்கை சிபிஐ வசம் ஒப்படைப்பதில் நீதிமன்றம் தலையிடாது -மதுரை ஐகோர்ட் கிளை + "||" + Death of Satan merchants:In handing over the case to the CBI The court will not intervene Madurai Highcourt Branch

சாத்தான்குளம் வியாபாரிகள் மரணம்: வழக்கை சிபிஐ வசம் ஒப்படைப்பதில் நீதிமன்றம் தலையிடாது -மதுரை ஐகோர்ட் கிளை