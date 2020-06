மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவல் ஆகிவிட்டதா என்பதை தெளிவுபடுத்த தொற்றுநோய் நிபுணர் குழுவை நியமிக்க வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் + "||" + Appoint an epidemiological committee to clarify whether corona has spread - urges MK Stalin

கொரோனா பரவல் ஆகிவிட்டதா என்பதை தெளிவுபடுத்த தொற்றுநோய் நிபுணர் குழுவை நியமிக்க வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்