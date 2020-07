மாநில செய்திகள்

ஒரு நாளைக்கு முன்பு அறிக்கை வெளியிட்டுவிட்டு நான் சொல்லித்தான் அரசு செய்தது என்பதா? - மு.க.ஸ்டாலினுக்கு ஆர்.பி.உதயகுமார் கேள்வி + "||" + Release the report a day ago and say the government did what I said? - RB Udayakumar questioned MK Stalin

ஒரு நாளைக்கு முன்பு அறிக்கை வெளியிட்டுவிட்டு நான் சொல்லித்தான் அரசு செய்தது என்பதா? - மு.க.ஸ்டாலினுக்கு ஆர்.பி.உதயகுமார் கேள்வி