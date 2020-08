மாநில செய்திகள்

வாடகை வீட்டை காலி செய்ய வீட்டு உரிமையாளர் நிர்பந்தித்ததால் தீக்குளித்த தொழிலாளி சீனிவாசன் உயிரிழப்பு + "||" + Srinivasan, a firefighter, was killed when his landlord forced him to vacate his rented house

