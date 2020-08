மாநில செய்திகள்

ஆவடி தொழிற்சாலையில் வடிவமைக்கப்பட்ட குண்டு துளைக்காத சட்டை - தமிழக போலீசாரிடம் ஒப்படைப்பு + "||" + Bulletproof shirt designed at Avadi factory - handed over to the Tamil Nadu Police

ஆவடி தொழிற்சாலையில் வடிவமைக்கப்பட்ட குண்டு துளைக்காத சட்டை - தமிழக போலீசாரிடம் ஒப்படைப்பு