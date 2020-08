மாநில செய்திகள்

கேல்ரத்னா விருது பெற்ற தங்கவேலு மாரியப்பனுக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து + "||" + MK Stalin's congratulations to Thangavelu Mariappan, winner of the Kelratna Award

கேல்ரத்னா விருது பெற்ற தங்கவேலு மாரியப்பனுக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து