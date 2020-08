மாநில செய்திகள்

காருக்குள் கடிதம் வீசிய வியாபாரியிடம் பரிவு காட்டிய முதல்-அமைச்சர்: நேரில் அழைத்து பூங்கொத்து வழங்கினார் + "||" + Chief-Minister sympathizes with the dealer who threw the letter into the car: called him in person and gave him a bouquet

காருக்குள் கடிதம் வீசிய வியாபாரியிடம் பரிவு காட்டிய முதல்-அமைச்சர்: நேரில் அழைத்து பூங்கொத்து வழங்கினார்