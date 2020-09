மாநில செய்திகள்

“முடிந்தால் திமுக ஆட்சியில் பெரியாரை தொட்டுப்பாருங்கள்” - திமுக முதன்மைச் செயலாளர் கே.என்.நேரு சவால் + "||" + "If possible, touch Periyar in the DMK regime" - DMK Principal Secretary KN Nehru Challenge

“முடிந்தால் திமுக ஆட்சியில் பெரியாரை தொட்டுப்பாருங்கள்” - திமுக முதன்மைச் செயலாளர் கே.என்.நேரு சவால்