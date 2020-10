மாநில செய்திகள்

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5 % இட ஒதுக்கீட்டை பெற முதலமைச்சர் தீவிரம் + "||" + Chief Minister intensifies to get 7.5% reservation for government school students

