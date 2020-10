மாநில செய்திகள்

புதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதில் மத்திய, மாநில அரசுகள் தோற்றுவிட்டன - திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் + "||" + Central and state governments have failed to create new jobs - DMK leader Stalin

புதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதில் மத்திய, மாநில அரசுகள் தோற்றுவிட்டன - திமுக தலைவர் ஸ்டாலின்