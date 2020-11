மாநில செய்திகள்

வங்கக் கடலில்: வலுவிழக்கும் நிவர் புயல் ; உருவாகும் புதிய புயல் + "||" + In the Bay of Bengal: Weakening Nivar storm; New storm forming

வங்கக் கடலில்: வலுவிழக்கும் நிவர் புயல் ; உருவாகும் புதிய புயல்