மாநில செய்திகள்

புயலால் சேதமடைந்த பேனர்கள் - விரைவில் அகற்ற பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + Banners damaged by storm - public demand for immediate removal

புயலால் சேதமடைந்த பேனர்கள் - விரைவில் அகற்ற பொதுமக்கள் கோரிக்கை