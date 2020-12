மாநில செய்திகள்

"போதுமான உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் இன்றி மருத்துவ கல்லூரிகளை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர இயலாது" - உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை + "||" + "Medical colleges cannot be brought into use without adequate infrastructure" - Madurai branch of the High Court

"போதுமான உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் இன்றி மருத்துவ கல்லூரிகளை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர இயலாது" - உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை