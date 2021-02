மாநில செய்திகள்

குறைகளை அரசுக்கு மக்கள் தெரிவித்து உடனடியாக தீர்வுகாண ‘1100 எண் தொலைபேசி’ சேவை திட்டம் + "||" + ‘1100 number telephone’ service plan for people to report their grievances to the government and resolve them immediately

