மாநில செய்திகள்

சட்டசபை இயங்குவதால் அனைத்து அரசு அலுவலகங்களுக்கும் 27-ந் தேதி வேலை நாள் + "||" + 27th is the working day for all government offices as the assembly is functioning

