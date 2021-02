மாநில செய்திகள்

3 நாட்களாக நடந்து வந்த பஸ் ஊழியர்கள் போராட்டம் வாபஸ் + "||" + The bus staff strike that had been going on for 3 days was called off

