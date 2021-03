மாநில செய்திகள்

சட்டசபை தேர்தலில் ஆண்களுக்கு இணையாக பெண்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் வழங்குவது குறித்து பரிசீலிக்க வேண்டும் + "||" + Consider giving women equal representation with men in assembly elections

சட்டசபை தேர்தலில் ஆண்களுக்கு இணையாக பெண்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் வழங்குவது குறித்து பரிசீலிக்க வேண்டும்