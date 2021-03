மாநில செய்திகள்

படகு, சைக்கிள் ஊர்வலத்தை கவர்னர் தொடங்கிவைத்தார் + "||" + Governor Tamilisai Saundarajan inaugurated the boat and bicycle procession on the occasion of the 75th Independence Day.

