மாநில செய்திகள்

தனி விமானத்தில் மதுரை வருகை: மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் பிரதமர் மோடி தரிசனம் இன்று பிரமாண்ட பிரசார கூட்டத்தில் பேசுகிறார் + "||" + Visit to Madurai on a private plane: Prime Minister Modi Darshan at the Meenakshi Amman Temple today speaks at a grand campaign meeting

தனி விமானத்தில் மதுரை வருகை: மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் பிரதமர் மோடி தரிசனம் இன்று பிரமாண்ட பிரசார கூட்டத்தில் பேசுகிறார்