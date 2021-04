மாநில செய்திகள்

வாக்கு எண்ணிக்கை நாளான மே 2-ந் தேதி வரை மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திர மையங்களை கவனமாக பாதுகாக்க வேண்டும் + "||" + Electronic voting machine centers must be carefully guarded until May 2, the counting day

