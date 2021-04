மாநில செய்திகள்

வேறு ஒரு வாலிபருடன் செல்போனில் பேசியதை கண்டித்ததால் காதல் மனைவி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை - கழுத்தை அறுத்து கணவர் தற்கொலைக்கு முயற்சி + "||" + Love wife commits suicide by hanging after condemning talking on cell phone with another teenager - Husband attempts suicide by slitting his throat

வேறு ஒரு வாலிபருடன் செல்போனில் பேசியதை கண்டித்ததால் காதல் மனைவி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை - கழுத்தை அறுத்து கணவர் தற்கொலைக்கு முயற்சி