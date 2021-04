மாநில செய்திகள்

அரசு குடியிருப்பை உடனடியாக காலி செய்ய இயலாது; முன்னாள் துணைவேந்தர் சூரப்பா + "||" + Government housing cannot be vacated immediately; Former Vice Chancellor Surappa

அரசு குடியிருப்பை உடனடியாக காலி செய்ய இயலாது; முன்னாள் துணைவேந்தர் சூரப்பா