மாநில செய்திகள்

தமிழக சட்டசபை தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நாளை காலை 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது; முழு முடிவுகள் தெரிய நள்ளிரவு ஆகலாம் + "||" + Tamil Nadu Assembly polls begin at 8 am tomorrow; It may take midnight to know the full results

தமிழக சட்டசபை தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நாளை காலை 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது; முழு முடிவுகள் தெரிய நள்ளிரவு ஆகலாம்