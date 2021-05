செங்கல்பட்டு அருகே, தனியாருக்கு 105 ஏக்கர் அரசு நிலத்தை பட்டா போட்டு கொடுத்த அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை - ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு

மாநில செய்திகள்

செங்கல்பட்டு அருகே, தனியாருக்கு 105 ஏக்கர் அரசு நிலத்தை பட்டா போட்டு கொடுத்த அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை - ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு + "||" + Action against officials who leased 105 acres of government land near Chengalpattu - Court order

செங்கல்பட்டு அருகே, தனியாருக்கு 105 ஏக்கர் அரசு நிலத்தை பட்டா போட்டு கொடுத்த அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை - ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு