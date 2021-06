மாநில செய்திகள்

கள்ளக்காதலை கைவிட மறுத்ததால் காதல் மனைவி கழுத்தை இறுக்கி கொலை - லாரி டிரைவர் கைது + "||" + Truck driver arrested for strangling romantic wife for refusing to give up fake love

கள்ளக்காதலை கைவிட மறுத்ததால் காதல் மனைவி கழுத்தை இறுக்கி கொலை - லாரி டிரைவர் கைது