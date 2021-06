மாநில செய்திகள்

பராமரிப்பு பணிகள் 10 நாட்கள் நடைபெற்று முடிந்ததும் தமிழகத்தில் மின்வெட்டே இருக்காது சட்டசபையில் அமைச்சர் உறுதி + "||" + After 10 days of maintenance work, the Minister assured the Assembly that there would be no power cuts in Tamil Nadu

பராமரிப்பு பணிகள் 10 நாட்கள் நடைபெற்று முடிந்ததும் தமிழகத்தில் மின்வெட்டே இருக்காது சட்டசபையில் அமைச்சர் உறுதி