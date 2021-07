மாநில செய்திகள்

பிரேசில் நாட்டில் இந்திய தூதரகத்தில் பணியாற்றியவர் மண்டல பாஸ்போர்ட் அதிகாரியாக நியமனம் + "||" + Appointed as Regional Passport Officer at the Indian Embassy in Brazil

பிரேசில் நாட்டில் இந்திய தூதரகத்தில் பணியாற்றியவர் மண்டல பாஸ்போர்ட் அதிகாரியாக நியமனம்