மாநில செய்திகள்

6-வது நினைவு தினம்: அப்துல்கலாம் படத்துக்கு பா.ஜ.க. அலுவலகத்தில் மலர் தூவி அஞ்சலி + "||" + 6th Remembrance Day: BJP pays homage to Abdul Kalam Flower sprinkle tribute in the office

6-வது நினைவு தினம்: அப்துல்கலாம் படத்துக்கு பா.ஜ.க. அலுவலகத்தில் மலர் தூவி அஞ்சலி