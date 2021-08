மாநில செய்திகள்

கருணாநிதி நினைவுதினம்: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவி - மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார் + "||" + Karunanidhi Memorial Day: Welfare assistance for the disabled - provided by MK Stalin

கருணாநிதி நினைவுதினம்: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவி - மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்