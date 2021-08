மாநில செய்திகள்

புற்றுநோய், மஞ்சள் காமாலையால் கடும் பாதிப்பு: 50 வயது பெண்ணுக்கு நவீன விசைத்துளை அறுவை சிகிச்சை + "||" + Severe risk of cancer and jaundice: modern keyhole surgery for a 50-year-old woman

புற்றுநோய், மஞ்சள் காமாலையால் கடும் பாதிப்பு: 50 வயது பெண்ணுக்கு நவீன விசைத்துளை அறுவை சிகிச்சை