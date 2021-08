மாநில செய்திகள்

சட்டசபையை தவிர வேறு இடமாக இருந்திருந்தால் ‘மு.க.ஸ்டாலினை கட்டிப்பிடித்து அழுதிருப்பேன்’ அமைச்சர் துரைமுருகன் நெகிழ்ச்சி + "||" + If it was somewhere other than the Assembly, I would have hugged MK Stalin and cried, says Minister Duraimurugan

சட்டசபையை தவிர வேறு இடமாக இருந்திருந்தால் ‘மு.க.ஸ்டாலினை கட்டிப்பிடித்து அழுதிருப்பேன்’ அமைச்சர் துரைமுருகன் நெகிழ்ச்சி