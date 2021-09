மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு பள்ளி, கல்லூரிகள் திறப்பு மாணவ-மாணவிகள் உற்சாகத்துடன் வந்தனர் + "||" + After a long hiatus in Tamil Nadu, the opening of schools and colleges came with enthusiasm

தமிழகத்தில் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு பள்ளி, கல்லூரிகள் திறப்பு மாணவ-மாணவிகள் உற்சாகத்துடன் வந்தனர்