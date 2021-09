மாநில செய்திகள்

நாடு முழுவதும் சாலைகளில் வாகனங்கள் 100 கி.மீ. வேகத்துக்குள் செல்ல வேண்டும் + "||" + 100 km of vehicles on roads across the country. Need to go at speed

நாடு முழுவதும் சாலைகளில் வாகனங்கள் 100 கி.மீ. வேகத்துக்குள் செல்ல வேண்டும்