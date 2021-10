மாநில செய்திகள்

நீதிபதி காரை தடுப்பு போட்டு மறித்ததுபோல முதல்-அமைச்சர், அமைச்சர்களின் கார்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்துவார்களா? ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + Will the police stop the cars of the First-Minister and the ministers as the judge blocked the car? ICourt question

நீதிபதி காரை தடுப்பு போட்டு மறித்ததுபோல முதல்-அமைச்சர், அமைச்சர்களின் கார்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்துவார்களா? ஐகோர்ட்டு கேள்வி