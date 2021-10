மாநில செய்திகள்

எதிர்கால மின்சாரத் தேவையை சமாளிக்க திட்டங்களை வகுத்து செயல்படுத்த வேண்டும் - தமிழக அரசுக்கு டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Plans should be made and implemented to meet the future demand for electricity - Dr. Ramadass urges the Government of Tamil Nadu

எதிர்கால மின்சாரத் தேவையை சமாளிக்க திட்டங்களை வகுத்து செயல்படுத்த வேண்டும் - தமிழக அரசுக்கு டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்