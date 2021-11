மாநில செய்திகள்

புதிதாக 18 பேருக்கு தொற்றுகொரோனாவுக்கு ஒருவர் பலி + "||" + A total of 1,109 people were tested for corona in the 24 hours that ended at 10 a.m. today in Puduvay. 18 of them were confirmed infected. A 54-year-old man has succumbed to treatment failure.

