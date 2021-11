மாநில செய்திகள்

சென்னை அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் தினசரி 100-க்கும் மேற்பட்டோர் வயிற்றுப்போக்குக்கு சிகிச்சை + "||" + More than 100 people are being treated for diarrhea daily at government hospitals in Chennai

சென்னை அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் தினசரி 100-க்கும் மேற்பட்டோர் வயிற்றுப்போக்குக்கு சிகிச்சை