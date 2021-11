மாநில செய்திகள்

கோவை மாநாட்டில் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து தமிழகத்தில் ரூ.52 ஆயிரம் கோடி முதலீடு + "||" + Rs 52,000 crore investment in Tamil Nadu by signing agreements in the presence of MK Stalin at the Coimbatore conference

கோவை மாநாட்டில் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து தமிழகத்தில் ரூ.52 ஆயிரம் கோடி முதலீடு