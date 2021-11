மாநில செய்திகள்

‘‘அ.தி.மு.க.வின் கோட்டையாக சென்னை விரைவில் மாறும்’’ முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் நம்பிக்கை + "||" + "Chennai will soon become the stronghold of the AIADMK," said former minister Jayakumar

‘‘அ.தி.மு.க.வின் கோட்டையாக சென்னை விரைவில் மாறும்’’ முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் நம்பிக்கை