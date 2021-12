மாநில செய்திகள்

கட்சியின் கோட்பாடுகளுக்கு முரணான வகையில் செயல்பாடு: அ.தி.மு.க.வில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சர் அன்வர் ராஜா திடீர் நீக்கம் + "||" + Acting contrary to party principles: Former Minister Anwar Raja abruptly sacked from AIADMK

கட்சியின் கோட்பாடுகளுக்கு முரணான வகையில் செயல்பாடு: அ.தி.மு.க.வில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சர் அன்வர் ராஜா திடீர் நீக்கம்