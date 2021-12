மாநில செய்திகள்

காதலன் ஏமாற்றி விட்டதாக புகார் கொடுக்க வந்த பெண் பாலியல் பலாத்காரம்; சப்-இன்ஸ்பெக்டர் மீது வழக்கு + "||" + The rape of a woman who came to complain that her boyfriend had cheated on her; Case against Sub-Inspector

காதலன் ஏமாற்றி விட்டதாக புகார் கொடுக்க வந்த பெண் பாலியல் பலாத்காரம்; சப்-இன்ஸ்பெக்டர் மீது வழக்கு