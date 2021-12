மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கை முக கவசம், ஊசிகள் வாங்க ரூ.32 கோடி அனுமதி அரசாணை வெளியீடு + "||" + Government issues Rs 32 crore approval for purchase of corona spread mask, face shield and needles

கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கை முக கவசம், ஊசிகள் வாங்க ரூ.32 கோடி அனுமதி அரசாணை வெளியீடு