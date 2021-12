மாநில செய்திகள்

பொதுப்பணித்துறையில் பதிவு செய்ய விரும்பும் ஒப்பந்தக்காரரின் பண வரம்பு உயர்வு அரசாணை வெளியீடு + "||" + To register in the Public Service Government Issue to increase the cash limit of the desired contractor

பொதுப்பணித்துறையில் பதிவு செய்ய விரும்பும் ஒப்பந்தக்காரரின் பண வரம்பு உயர்வு அரசாணை வெளியீடு