மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவல் தீவிரம்: 10 முதல் 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் வகுப்பு - ஐகோர்ட்டு அறிவுரை + "||" + Intensity of corona spread: Online class for 10th to 12th grade students - iCourt advice

கொரோனா பரவல் தீவிரம்: 10 முதல் 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் வகுப்பு - ஐகோர்ட்டு அறிவுரை