மாநில செய்திகள்

பூஸ்டர் தடுப்பூசி போட்டிருந்த நிலையில்நாராயணசாமிக்கு தொற்று பாதிப்பு உறுதி + "||" + Narayanasamy was diagnosed with the infection after being vaccinated with a booster.

