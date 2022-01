மாநில செய்திகள்

நாய்களை பராமரிப்பது குறித்த விதிகளை உருவாக்கி தமிழ்நாடு அரசு முன் உதாரணமாக திகழ வேண்டும் + "||" + The Government of Tamil Nadu should set an example by making rules regarding the care of dogs

நாய்களை பராமரிப்பது குறித்த விதிகளை உருவாக்கி தமிழ்நாடு அரசு முன் உதாரணமாக திகழ வேண்டும்