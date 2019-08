உலக செய்திகள்

கேரள வெள்ள பாதிப்பு: ஹெலிகாப்டர் மூலம் பார்வையிட்டார் முதல்வர் பினராயி விஜயன் + "||" + Fresh 2-day alert for Kerala districts; CM visits flood-hit areas with toll going up to 90

கேரள வெள்ள பாதிப்பு: ஹெலிகாப்டர் மூலம் பார்வையிட்டார் முதல்வர் பினராயி விஜயன்