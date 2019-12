உலக செய்திகள்

ஜனவரி மாதம் 31-ல் பிரெக்சிட்டை நிறைவேற்றுவோம் போரிஸ் ஜான்சன் வெற்றி உரை + "||" + I won't let you down Read or watch Boris Johnson's general election victory speech in full

ஜனவரி மாதம் 31-ல் பிரெக்சிட்டை நிறைவேற்றுவோம் போரிஸ் ஜான்சன் வெற்றி உரை