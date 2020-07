உலக செய்திகள்

கொரோனா தொற்றின் லேசான பாதிப்பு கூட மூளை பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் - விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை + "||" + Covid-19 causes delirium, stroke and nerve damage in 'a higher than expected' number of patients as scientists warn even mild forms of the infection can trigger brain problems

கொரோனா தொற்றின் லேசான பாதிப்பு கூட மூளை பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் - விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை