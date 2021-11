தேசிய செய்திகள்

10 வயது சிறுவனுடன் கட்டாய உறவு மோசான பாலியல் துன்புறுத்தல் ஆகாது - அலகாபாத் ஐகோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Oral Sex With 10-Yr-Old Boy Not An 'Aggravated Sexual Assault' But 'Penetrative Sexual Assault' Under POCSO Act: Allahabad High Court

10 வயது சிறுவனுடன் கட்டாய உறவு மோசான பாலியல் துன்புறுத்தல் ஆகாது - அலகாபாத் ஐகோர்ட்டு தீர்ப்பு